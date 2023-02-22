الحصاد (2023/2/21)

تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة “الحصاد” المواضيع التالية: ـ عشية دخولها عامها الثاني.. الحرب في أوكرانيا بين خطابين، ومن وارسو بايدن يتحدث عن جبهة موحدة للناتو وتماسك في موقف الدعم لكييف..