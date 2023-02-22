أهم ما يجب أن تعرفه عن معاهدة ستارت 3

تعد معاهدة “ستارت 3” أهم معاهدة تحقق التوازن الإستراتيجي بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، وتنص على التزام الدولتين بتخفيض الحد الأقصى للرؤوس الحربية الهجومية.