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أهم ما يجب أن تعرفه عن معاهدة ستارت 3
تعد معاهدة “ستارت 3” أهم معاهدة تحقق التوازن الإستراتيجي بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، وتنص على التزام الدولتين بتخفيض الحد الأقصى للرؤوس الحربية الهجومية.
22/2/2023
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