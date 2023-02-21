كاميرا الجزيرة توثق اللحظات الأولى لزلزال هاتاي في تركيا

بينما كان مراسل الجزيرة عمر الحاج يستعد للظهور على الهواء من مدينة أنطاكية، وقع الزلزال الجديد. ووثقت كاميرا الجزيرة اللحظات الأولى وهلع السكان.