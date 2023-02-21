قصف روسي مكثّف على مدينة خيرسون.. الجزيرة ترصد الدمار

رصدت الجزيرة آثار القصف الصاروخي على مدينة خيرسون بعد لحظات من حدوثه، واتهم مسؤولون أوكرانيون القوات الروسية باستهداف أحياء سكنية في خيرسون؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية.