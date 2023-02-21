تونس.. تأزم سياسي بين السلطة وخصومها

اتهمت حركة النهضة في تونس ما سمّتها سلطة الانقلاب بالزج بالقضاء والمؤسسات الأمنية في السياسة. جاء ذلك بعد استدعاء جديد لرئيس الحركة راشد الغنوشي لاستجوابه.
21/2/2023