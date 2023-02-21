تونس.. تأزم سياسي بين السلطة وخصومها

اتهمت حركة النهضة في تونس ما سمّتها سلطة الانقلاب بالزج بالقضاء والمؤسسات الأمنية في السياسة. جاء ذلك بعد استدعاء جديد لرئيس الحركة راشد الغنوشي لاستجوابه.