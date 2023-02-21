بايدن يزور كييف ويجري مباحثات مع زيلينسكي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن -خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف- إنه سيتم في وقت لاحق إعلان عقوبات إضافية على نخب وشركات روسية.