انقسام النخب الفنية في روسيا بشأن الحرب على أوكرانيا

إزاء العملية العسكرية في أوكرانيا، بين مؤيد لها ومعارض، معظم المعارضين للحرب اضطروا إلى مغادرة روسيا. في المقابل، أبرزت الحرب تأييد طبقة واسعة من الفنانين لقرارات القيادة الروسية.