الحصاد 2023/2/20

سلط جلال شهدا في الحصاد الضوء على مواضيع عدة، منها: هيئة رصد الكوارث التركية تعلن وقوع زلزالين جديدين بقوة 6.4 و5.8 درجات، وانهيار مبانٍ في مناطق الشمال السوري.