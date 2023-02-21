الحرب الروسية ترغم الأوكرانيين على تغيير أنماط حياتهم

فرضت الحرب الروسية على الأوكرانيين أنماط عيش جديدة، وبدلت ضراوة المعارك وتدمير المباني السكنية والبنى التحتية -لا سيما منشآت الطاقة- حياة السكان بشكل جذري.