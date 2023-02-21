الجزيرة ترصد وضع الأهالي بريف حلب بعد الزلزال الجديد

هرع أهالي مدينة عفرين إلى الطرقات والساحات العامة، خوفا من هزات ارتدادية بعد الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وسوريا. مراسل الجزيرة عمر حوراني رصد وضع الأهالي هناك.