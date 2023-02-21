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إقليم ترانستيريا
هو إقليم ضيق في شرقي مولدوفا، تبلغ مساحته 4263 كلم مربعا، ولا يخضع لسيطرة السلطات المولدوفية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1992، ويحكمه انفصاليون يوصفون بميلهم للاتحاد مع روسيا، ويوجد فيه 1500 جندي
21/2/2023
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