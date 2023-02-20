وسط صراخ الأطفال وهلع عوائلهم.. هزة عنيفة تضرب شمال غرب سوريا وآلاف المدنيين يهرعون للشوارع – الجزيرة نت

وسط صراخ الأطفال وهلع عوائلهم.. هزة عنيفة تضرب شمال غرب سوريا وآلاف المدنيين يهرعون للشوارع – الجزيرة نت
20/2/2023