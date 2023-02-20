عائلات سورية تعود من تركيا إلى مناطقها بعد الزلزال

أفادت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بأن أكثر من 1700 عائلة سورية عادت إلى سوريا بعد الزلزال. مراسل الجزيرة رافق إحدى العائلات ووثق لحظة لقائها بأقربائها داخل سوريا.