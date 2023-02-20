شاهد – بث شبه مباشر لزلزال مطار هاتاي

ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء اليوم الاثنين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.