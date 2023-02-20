زلزال تركيا وسوريا.. إنتاج الخيام وإرسالها للمناطق المتضررة يوميا

يستمر الهلال الأحمر التركي بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ في أنقرة في توفير الخيام للمناطق المتضررة من الزلزال وإرسالها بشكل يومي لاستيعاب العائلات التي فقدت منازلها.