تأمين المباني ضد الزلازل في تركيا

لدى تركيا ما يسمى “كود بناء” يتم تحديثه كل عدة سنوات ويغطي معايير عدة يتعلق بعضها بمقاومة المباني للزلازل. ما التكلفة الاقتصادية لترميم المباني؟