تأمين المباني ضد الزلازل في تركيا

لدى تركيا ما يسمى “كود بناء” يتم تحديثه كل عدة سنوات ويغطي معايير عدة يتعلق بعضها بمقاومة المباني للزلازل. ما التكلفة الاقتصادية لترميم المباني؟
20/2/2023