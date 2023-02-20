الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة اللجوء إلى أوروبا

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في لجوء نحو 8 ملايين أوكراني إلى مختلف أنحاء أوروبا، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.