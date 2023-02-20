اختتام أعمال القمة الأفريقية 36 في أديس أبابا

اختتمت أعمال القمة الأفريقية 36 لرؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا تضمن مشروعات وقرارات سياسية واقتصادية وأمنية عدة.
20/2/2023