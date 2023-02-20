اختتام أعمال القمة الأفريقية 36 في أديس أبابا

اختتمت أعمال القمة الأفريقية 36 لرؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا تضمن مشروعات وقرارات سياسية واقتصادية وأمنية عدة.