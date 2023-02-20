إضراب في عدد من بلدات القدس احتجاجا على قمع الاحتلال

خيمت مظاهر الإضراب الشامل وحالة العصيان المدني على بلدات وضواحي مدينة القدس، تلبية لدعوات القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي احتجاجا على قمع الاحتلال بحق سكانها وممتلكاتهم.