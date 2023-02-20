أوكرانيون يروون كيف عاشوا اللحظات الأولى من الحرب

مع مرور عام على الحرب الروسية على أوكرانيا، يستذكر الأوكرانيون اللحظات الأول وأبرز الأحداث التي عاشوها خلال الحرب المستمرة.