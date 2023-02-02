محطات العلاقات السودانية الإسرائيلية

مرت العلاقات بين السودان وإسرائيل بعدة محطات، ففي الثالث من فبراير/شباط 2020، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان..