الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين شمال غرب سوريا

أفاد مراسل الجزيرة بأن عددا من مخيمات النازحين شمال غربي سوريا تضررت بسبب الأمطار الغزيرة، وأن الثلوج حاصرت عدة مخيمات في مدينة عفرين بريف حلب، قبل أن تقوم فرق الدفاع المدني بفتح الطرقات.