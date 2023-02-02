اختتام بطولة آسيا للمناظرات الطلابية في سلطنة عمان

اختمت في العاصمة العمانية مسقط بطولة آسيا للمناظرات الطلابية، وتهدف هذه المناظرات إلى تعميق روح الحوار ومبدأ القبول بالآخر والارتقاء بمعايير المناقشات المفتوحة بلسان عربي فصيح.