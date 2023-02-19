رغم استمرار الحرب.. آلاف من سكان دونيتسك يعودون لبيوتهم

رغم استمرار الحرب على طول خطوط المواجهة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، عاد آلاف من سكان مقاطعة دونيتسك إلى بيوتهم، واستأنفوا حياتهم.