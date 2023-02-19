بريطانيا تكمل تدريب 10 آلاف مجند أوكراني على أراضيها

أكملت بريطانيا تدريب 10 آلاف مجند أوكراني على أراضيها، وتقول إن هذه التدريبات العسكرية تأتي ضمن برنامج أوسع لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية.