النشرة الاقتصادية (2023/2/19)

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء المقبل. وقال بيرول، على هامش مؤتمر ميونخ للطاقة، إن الحظ حالف الحكومات الأوروبية على تجاوز