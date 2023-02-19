الحصاد 2023/2/18

سلطت سلمى الجمل في ملف الحصاد الضوء على عدة ملفات، من أهمها استمرار محاولات الإنقاذ في سوريا وتركيا، وكذلك توقفت عند تطورات الوضع في كييف مع قرب مرور سنة على الحرب الدائرة مع روسيا.