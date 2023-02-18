فريق الجزيرة يرصد الأوضاع الإنسانية في مدينة باخموت

وصفت القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية الوضع في مدينة باخموت (شرقي البلاد) بالخطير؛ لكن -ورغم خطورة الوضع في هذه المدينة- ما زال يعيش فيها نحو 3 آلاف مدني يرفضون مغادرتها.