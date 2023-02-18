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طانشما.. قرية هادئة على أطراف مدينة أنطاكيا روع الزلزال سكونها
زار مراسل الجزيرة قرية طانشما في ريف مدينة أنطاكيا، ورصد حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له البيوت، خاصة أن حجم الخسائر الكبير في المدن ومراكزها تطلب حضور معظم أو كل فرق الإنقاذ.
18/2/2023
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