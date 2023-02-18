خريطة النزاعات الحادة في أفريقيا

تعاني الكثير من دول القارة الأفريقية منذ سنوات طويلة من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، بسبب نزاعات داخلية على السلطة أو نزاعات حدودية أو مواجهات مع حركات مسلحة، وقد أدت حالة عدم الاستقرار هذه