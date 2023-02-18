القدرات العسكرية لروسيا وأوكرانيا

تمتلك روسيا أكبر عدد من الأسلحة النووية النشطة في العالم، مع أقوى الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز. كيف يمكن إيجاز القدرات العسكرية لكل من روسيا وأوكرانيا؟