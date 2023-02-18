الحصاد (2023/2/17)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ برنامج الجزيرة الاستقصائي “ما خفي أعظم” يعرض وثائق مسربة تكشف تورط قيادات أمنية تونسية في إدارة عمليات مسلحة بالبلاد، وبرلماني تونسي يؤكد أن القادة