الجزيرة ترصد الأوضاع في مركز إيواء شمال سوريا

تتعاظم حاجة آلاف العائلات المنكوبة بسبب الزلزال شمال غربي سوريا للمساعدات رغم وصول قوافل أممية للمنطقة محملة بالمساعدات، إذ إنها لم تغط حتى الآن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.