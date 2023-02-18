إيران تدرب الجيش الروسي على استخدام منظومات جوية بدون طيار

قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن فريقا من المدربين الإيرانيين وصل مؤخرا إلى لوغانسك لتدريب الجيش الروسي على استخدام منظومات جوية هجومية بدون طيار.