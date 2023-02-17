لا تزال أسخن جبهات القتال بأوكرانيا.. ماذا يحدث في باخموت؟

تركزت المعارك خلال الساعات الماضية في جبهة باخموت شرقي أوكرانيا، بينما تعرضت مناطق في مقاطعة خاركيف لهجوم روسي بالصواريخ والمسيّرات.