قاعدة إنغرليك تتحول لخلية نشطة لتوزيع المساعدات ونقلها لمنكوبي الزلزال

تحولت قاعدة إنغرليك (شرق أضنة) إلى خلية نشطة لتوزيع المساعدات ونقلها للمتضررين من الزلزال. مراسل الجزيرة رصد لنا جانبا من العمليات في القاعدة.