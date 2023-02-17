ثروات أفريقيا.. لماذا يتنافس عليها الكبار؟

قال وزير الخارجية البرتغالي إن الاتحاد الأوروبي ليس في منافسة على القارة الأفريقية مع روسيا. وأشار إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي بأفريقيا لم تتأثر بالعدوان الروسي على أوكرانيا.