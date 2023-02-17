النشرة الاقتصادية (2023/2/17)

توقف أكبر مطارين في ألمانيا عن العمل مع بدء الموظفين الأرضيين إضرابا بشأن الرواتب، وتعطلت الرحلات الجوية في مطاري فرانكفورت وميونخ مع إضراب يستمر يوما واحدا أعلنته نقابات العمال بالخدمات الأرضية..