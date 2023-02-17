الحصاد (2023/2/16)

تابع جلال شهدا في الحصاد (2023/2/16) المواضيع التالية: – في اليوم 11 بعد الزلزال.. إنقاذ امرأة ثانية في كهرمان مرعش بتركيا. – تأخر المساعدات يبقي الآلاف في العراء شمال غربي سوريا.