الحصاد (2023/2/15)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في اليوم العاشر على الزلزال في تركيا.. اتساع رقعة المناطق المنكوبة بعد ضم ولاية جديدة إلى القائمة، وفرق الإنقاذ تواصل إخراج ناجين.