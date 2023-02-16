كاميرا الجزيرة ترصد آثار تفجير منزل الجعبري بالخليل

قالت مراسلة الجزيرة إن نحو 50 عائلة في مدينة الخليل بالضفة الغربية باتوا في العراء، بعد إجبارهم على إخلاء المنطقة المحيطة بمنزل عائلة الشهيد محمد الجعبري، لتفجيره من قبل قوات الاحتلال.