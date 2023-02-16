النشرة الاقتصادية (2023/2/16)

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا قد تؤدي إلى انخفاض بنسبة 1% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال هذا العام، وتعادل هذه النسبة..