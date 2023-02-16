أبرز التكتلات الاقتصادية والتجارية الكبرى في القارة الأفريقية

تبحث قمة الزعماء الأفارقة القادمة ملفات عدة في المجال الاقتصادي، في وقت تتعدد فيه التكتلات الاقتصادية والتجارية في القارة، في هذا التقرير نتعرف على أبزر هذه التكتلات.