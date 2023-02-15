قصص نجاح مشرقة لناجين من الموت تحت الأنقاض

في اليوم التاسع من الزلزال، ما زال بالإمكان تسجيل قصص نجاح مشرقة لناجين من الموت تحت الأنقاض، حيث تمكّنت فرق الإنقاذ في عدة مناطق من انتشال أحياء، من بينهم شخصان من أسرة واحدة عالقة تحت الأنقاض..