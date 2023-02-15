قصص إنسانية وأزمات نفسية كثيرة خلفها الزلزال

خلف زلزال تركيا قصصا إنسانية وأزمات نفسية كثيرة طالت الناجين من هول الكارثة، وقد تلازم بعضهم طوال حياته. ومن أمثلة هؤلاء السيدة التركية تولاي بارلاكغون التي تقول إنها تحاول أن تبني حياة جديدة..