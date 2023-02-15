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قافلة إغاثة من عشائر في شرقي سوريا إلى ريف حلب
تلقّت مناطق منكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا شحنة إغاثة حملتها قافلة من عشائر في شرقي سوريا. ونقلت عشرات الشاحنات مواد غذائية وطبية وخياما.
15/2/2023
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