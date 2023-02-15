زلزال تركيا.. تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتوفير الطعام للمنكوبين

استيقظ الناجون من الزلزال في تركيا على واقع توقف في إيقاع الحياة، فكيف توفر السلطات التركية الطعام لملايين المنكوبين جراء الزلزال؟