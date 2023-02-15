زلزال تركيا.. تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتوفير الطعام للمنكوبين

استيقظ الناجون من الزلزال في تركيا على واقع توقف في إيقاع الحياة، فكيف توفر السلطات التركية الطعام لملايين المنكوبين جراء الزلزال؟
15/2/2023