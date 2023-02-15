حزن لا ينضب.. قصص نساء سرق الزلزال حياتهن وضاعف مأساتهن

تشكل النساء والفتيات نحو 50% من أي فئات لاجئة أو نازحة، ومع أنه لا توجد إحصائية حتى اللحظة عن عدد متضرري زلزال تركيا وسوريا من النساء، لكن الكارثة كشفت عن حجم معاناتهن.