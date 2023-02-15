تحقيقات مستقبلية تربط بين سوء البناء ودمار زلزال كهرمان مرعش

أفاد مراسل الجزيرة بأن عمليات إنقاذ الناجين وإزالة الجثث انتهت في مناطق كهرمان مرعش، وبدأت السلطات التركية في مرحلة أخذ عينات من الأبنية للوقوف على مدى جودتها ومواد بنائها.