تأخر مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا بعد الزلزال

يمتد على مرمى العين الدمار الذي خلفه الزلزال شمال غربي سوريا، وحل دمار الزلزال فوق دمار الحرب ليخلف وضعا كارثيا، ما سبب تأخر المساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا من قبل الأمم المتحدة؟